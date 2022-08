ROMA, 12 AGO - Dopo l'oro di Margherita Panziera nei 200 dorso donne, per l'Italia del nuoto in gara agli Europei di Roma arriva quello di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, con il tempo di 22.89. Medaglia d'argento per il francese Maxime Grousset e bronzo per il portoghese Diogo Matos Ribeiro.

