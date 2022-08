ROMA, 16 AGO - Margherita Panziera vince la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto con il tempo di 59:40. Argento per Medi Harris e bronzo per l'olandese Kira Toussaint. Quinto posto per Silvia Scalia con il tempo di 1:00.12.

