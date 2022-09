Europei pallanuoto: Italia battuta 7-6, bronzo alla Spagna

ROMA, 10 SET - L'Italia è stata sconfitta 7-6 dalla Spagna nella finalina per la medaglia di bronzo agli Europei di pallanuoto, a Spalato. Il Settebello non è riuscito a imitare la ragazze del Setterosa, che ieri avevano conquistato la medaglia assegnata per il terzo posto battendo l'Olanda 16-13. Una rete di Perrone a tre minuti dal termine ha condannato l'Italia contro i campioni del mondo in carica. Gli azzurri, sempre sotto nel punteggio, avevano ricucito per ben due volte il doppio svantaggio durante il match (5-3, 6-4) e nel quarto tempo sono riusciti a segnare il pareggio con Bruni dal centro. Il capolavoro del trentaseienne di Rio, naturalizzato spagnolo, ha deciso il match. La finale per la medaglia d'oro metterà di fronte Ungheria e i padroni di casa della Croazia, che avevano battuto l'Italia in semifinale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA