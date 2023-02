Europei pista: argento di Consonni nell'Omnium

GRENCHEN, 11 FEB - Anche senza Elia Viviani, fermato da un attacco influenzale, l'Italia è salita comunque sul podio dell'Omnium degli Europei di ciclismo su pista in corso a Grenchen, in Svizzera. Il ct Marco Villa ha deciso di schierare al posto del veronese Simone Consonni - già vincitore di due medaglie d'oro, nel quartetto e nella corsa a punti - e ha avuto ragione, dato che il bergamasco ha conquistato la medaglia d'argento. L'oro è stato vinto dal francese Benjamin Thomas, con un totale di 162 punti, mentre l'italiano si è fermato a 146. terzo posto e medaglia di bronzo per il britannico William Perrett, con 136 punti.

