Europei Pista: Vece quarta nei 500m, oro Hinze

GRENCHEN, 11 FEB - Si ferma ai piedi del podio la rincorsa di Miriam Vece nella gara dei 500 metri cronometrati donne degli Europei di ciclismo su pista. L'azzurra, entrata in finale col secondo tempo, non è riuscita a difendere la posizione come ha invece fatto la tedesca Emma Hinze, risultata sempre la migliore e che ha conquistato la medaglia d'oro con il tempo di 32''947. L'argento è stato conquistato dalla francese Marie Kouame (33''390), il bronzo all'olandese van der Wouw (33''554). La 25enne cremasca Vece si è fermata sul tempo di 33''587, di un soffio fuori dalla zona medaglia.

