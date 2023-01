Europei short track: oro Sighel e bronzo Valcepina sui 500 metri

ROMA, 14 GEN - Un oro per Pietro Sighel e un bronzo per Arianna Valcepina sui 500 metri sono il bottino dell'Italia nella seconda giornata degli Europei di short track, in corso a Danzica, in Polonia, oltre alla qualificazione in Finale A per le staffette maschile e femminile. Sighel si è imposto nei quarti, poi in semifinale e quindi anche in Finale A dei 500 metri conquistando il primo grande titolo senior in carriera. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, il trentino delle Fiamme Gialle sale sul gradino più alto del podio dove l'Italia, in ambito maschile, mancava dal 2010. Per Sighel arriva la quarta medaglia della carriera nei Campionati Europei (tre delle quali ottenuti in eventi individuali), mentre sono tre i podi stagionali dopo i due bronzi di Coppa del Mondo. Al femminile è invece arrivato il bronzo per Arianna Valcepina. La 28enne valtellinese delle Fiamme Gialle, vincitrice al fotofinish dopo una lotta serrata con la tedesca Anna Seidel, coglie così la prima top 3 individuale in carriera nella rassegna continentale.

