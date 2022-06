ROMA, 28 GIU - Niente finale per l'Italia under 19 all'Europei di categoria. Gli azzurrini sono stati sconfitti 2-1 dall'Inghilterra nella semifinale giocata a Senec (Slovacchia) e accedono così alla finalina per il terzo posto contro Francia o Israele. Italia in vantaggio al 12' su rigore, conquistato e trasformato da Miretti, ma nella ripresa l'Inghilterra rimonta, al 13' con Scott e al 37' con Quansah.

