Ex capitana Farfalle, 'la ginnastica è anche disciplina'

ROMA, 02 NOV - "Uno degli aspetti fondamentali della ritmica é la grande disciplina che viene presto appresa dalle atlete, fin dai primi giorni in palestra e senza distinzione di livello": è uno dei passaggi della lettera aperta all'ANSA, con la quale Marta Pagnini, ex capitana delle Farfalle azzurre della ritmica, interviene sul caso delle denunce delle ginnaste. Pagnini, due volte oro Mondiale, bronzo a Londra 2012 e capitano a Rio 2016, racconta di "aver dovuto far fronte nel mio percorso a tanti ostacoli, alcuni fisiologici e altri assolutamente evitabili" e sottolinea cone la Federginnastica "sta indagando seriamente sull'accaduto, affinché vengano messi in atto i giusti provvedimenti"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA