F1: 24 gare nel 2023. Apre Bahrain, il 21/5 Imola e il 3/9 Monza

ROMA, 20 SET - Ventiquattro gare sono previste nel calendario 2023 del Mondiale di Formula 1, approvato con una votazione on line dai membri del Consilio Mondiale del Motor Sport. La prima gara sarà il Gran Premio del Bahrain, in programma il 5 marzo, mentre sono confermati i due Gp in Italia, il 21 maggio a Imola e il 3 settembre a Monza. Conferma anche per il Gp di Monaco, il 28 maggio, mentre la novità è il Gp di Las Vegas , il terzo evento negli Stati Uniti oltre a Miami e Austin. Il Gran Premio di Abu Dhabi avrà il suo solito posto nel finale di stagione il 26 novembre mentre dopo un anno di assenza tornerà il Gp del Qatar, l'8 ottobre. "La presenza di 24 gare nel calendario del campionato mondiale di Formula 1 Fia 2023 è un'ulteriore prova della crescita e del fascino di questo sport su scala globale - ha commentato il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem - L'aggiunta di nuove sedi e il mantenimento degli eventi tradizionali sottolinea la solida gestione dello sport da parte della federazione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA