F1, Abu Dhabi: terze libere a Perez, Leclerc ha il 6/o tempo

ROMA, 19 NOV - La Red Bull di Sergio Perez è stata la più veloce nelle terze libere del Gp di F1 ad Abu Dhabi, in programma domani sul circuito di Yas Marina. Il pilota messicano ha chiuso la sessione in 1'24"982. Alle sue spalle il compagno di scuderia olandese e confermato campione del mondo, Max Verstappen, secondo a 152 millesimi; Lewis Hamilton è terzo su Mercedes, a 0"240. A carico del pilota britannico, tuttavia, c'è un'investigazione per il mancato rispetto dei limiti durante il regime di bandiera rossa. Più indietro le Ferrari: il monegasco Charles Leclerc è 6/o, a 0"589, mentre lo spagnolo Carlos Sainz jr. è 7/o, in ritardo di 0"623. Alle ore 15 di nuovo tutti in pista nella capitale degli Emirati Arabi per assegnare l'ultima pole stagionale.

