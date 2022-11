F1: Abu Dhabi; Verstappen vola nelle seconde libere, Leclerc 3/o

ROMA, 18 NOV - Max Verstappen si prende le seconde libere dle gp di Abu Dhabi, la prova con cui si chiude domenica il mondiale di formula 1. L'olandese della Red bull, con il titolo iridato già conquistato da tempo, è stato il più veloce anche nella simulazione di gara chiudendo con il tempo di 1:25.146, davanti alla Mercedes di Russel, secondo in 1:25.487. La Ferrari di Charlese leclerc sale sul podio virtuale anche nella seconda sessione, terza in 1:25.599. Segue la Mercedes di Lewis Hamilton che nella prima tornata aveva fatto registrare il miglior crono. Sesto tempo per Carlos Sainz.

