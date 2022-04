F1: al via vendita biglietti Gp Monza senza limitazioni pubblico

ROMA, 21 APR - Let's go Monza! Da oggi è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti Gran Premio d'Italia 2022 di Formula 1 in programma all'Autodromo Nazionale Monza dal 9 all'11 settembre. La tradizionale "marea rossa" dei tifosi potrà tornare a riempire, con una capienza piena, le tribune e il prato del Circuito più veloce del Campionato del Mondo di Formula 1. La gara farà da apripista alle celebrazioni del centenario dell'Autodromo Nazionale Monza, inaugurato proprio nel settembre 1922 e sede del secondo Gran Premio d'Italia. Il ritorno del pubblico, senza limiti di capienza come prima della pandemia - assicurano gli organizzatori - "riporterà il calore e il colore che ha reso l'Autodromo Nazionale Monza un'icona della F1 nel mondo. Lo spettacolo si preannuncia imperdibile. La competitività tra i team sin dal primo giorno della stagione, grazie alle nuove monoposto in pista, ha acceso i cuori dei tifosi e mostrato l'alto livello di agonismo non solo tra Charles Leclerc e Max Verstappen ma anche tra gli stessi compagni di scuderia come George Russell e Lewis Hamilton, in un continuo rincorrersi di emozioni". Il crescente interesse per il Gran Premio di Monza è testimoniato dalle numerose richieste di prenotazione che clienti business e importanti player hanno già presentato al Circuito, tanto da raggiungere un volume di circa 40mila accessi già garantiti e opzionati dalle aziende nel fine settimana del GP. "Il ritorno del tradizionale entusiasmo dei tifosi di tutto il mondo per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia - spiega Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza - è ormai una certezza grazie non solo al ripristino della piena capienza di tribune e prato ma anche e soprattutto al fantastico ritorno sul podio della Scuderia Ferrari. Lo spettacolo in pista è assicurato dalla grande competitività dei Teams che in questa stagione stanno offrendo continue emozioni ai propri fans. L'edizione di quest'anno rimarrà nel cuore degli appassionati anche perché festeggeremo il centenario della costruzione del Circuito e nel contempo i 150 anni di Pirelli che, novità, è Title Sponsor del Gran Premio d'Italia".

