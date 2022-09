ROMA, 27 SET - Accelera il mercato piloti in vista del ritorno in pista della Formula 1 a Singapore domenica prossima. L'Alfa Romeo ha annunciato la conferma per il 2023 di Zhou Guanyu, che sarà il compagno di Valtteri Bottas anche nella prossima stagione.

