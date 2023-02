F1: Alfa Romeo svela la C43, parte l'era post Vasseur

ROMA, 07 FEB - Procede la marcia di avvicinamento alla prossima stagione di Formula 1 con le presentazioni delle nuove monoposto. Oggi è il turno della Alfa Romeo, quarto team a togliere i veli alla vettura 2023 dopo Haas, Red Bull e Williams: vettura denominata in codice C43 e affidata anche in questa stagione alla guida del finlandese Valtteri Bottas e del cinese Guanyu Zhou. Comincia così l'era del dopo Vasseur in Alfa Sauber e il cinese Guanyu Zhou analizza così la fase di preparazione alla nuova stagione: "Finora nei test è andato tutto bene, abbiamo migliorato tutti i punti deboli e speriamo di poter lottare ancora a centro gruppo". Soddisfatto e ottimista per la nuova macchina anche l'ex Mercedes Bottas: "Adoro i colori, la livrea. E in un certo senso è anche più cattiva. L'ho provata al simulatore, sembra anche veloce e siamo migliorati lì dove era necessario". Il Mondiale 2023 partirà con il Gp del Bahrain il prossimo 5 marzo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA