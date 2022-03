F1: Arabia Saudita; Hamilton, bello rivedere la Ferrari davanti

ROMA, 25 MAR - "E' bello rivedere la Ferrari davanti, come già detto". Lewis Hamilton esordisce così nella conferenza stampa in vista del secondo Gp di Formula 1 della stagione in Arabia Saudita. "La pista - aggiunge l'inglese della Mercedes - è diversa quella di Gedda, super veloce, c'è un asfalto diverso e un diverso comportamento delle gomme. I lunghi rettilinei potrebbero essere un problema per il saltellamento. Se lo avremo ancora" Poi Hamilton affronta i problemi di prestazione della Mercedes: "C'è un grande lavoro e c'è stato un grande lavoro negli ultimi giorni. Il team ha lavorato a testa bassa per esaminare tutti i dati. Stiamo cercando di capire i problemi, ma ne abbiamo consapevolezza. Tre giorni però sono pochi e non immaginiamo una grande differenza dal Bahrain. Ma provare qualcosa di nuovo è entusiasmante".

