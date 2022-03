F1: Arabia Saudita; Vettel ancora positivo

ROMA, 24 MAR - Sebastian Vettel non è ancora guarito dal Covid. Il pilota tedesco è risultato di nuovo positivo all'ultimo tampone effettuato e rischia quindi di saltare anche il secondo appuntamento della stagione, in programma questo weekend a Jeddah, in Arabia Saudita. Lo ha reso noto la sua scuderia, l'Aston Martin, sul suo profilo Twitter. Se anche domani Vettel dovesse risultare positivo al test Covid, sara' sostituito da Nico Hulkenberg, come avvenuto nel gran premio del Bahrain di domenica scorsa.

