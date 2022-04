F1: Australia; Leclerc, l'ultimo è stato un bel giro

ROMA, 09 APR - "L'ultimo è stato un bel giro. Su questa pista ho sempre sofferto in passato, probabilmente non mi si addice tanto. Ma questo weekend abbiamo lavorato tanto". Charles Leclerc si prende la pole position del Gp d'Australia andando sotto la barriera dell'1''18 con la sua Ferrari. "Nelle tre sessione di prove libere è stato tutto un po' pasticciato. Ho fatto buone sessioni, ma senza riuscire a mettere insieme tutto. Nel Q3 invece - aggiunge il pilota monegasco della scuderia di Maranello - ci sono riuscito ed è una sensazione meravigliosa. Sono molto contento di partire in prima posizione domani. La pista è bella da guidare, ma le Red Bull sono state molto veloci. Noi siamo rimasti sorpresi dal nostro ritmo in qualifica. Domani tutto sarà possibile. Dobbiamo partire bene dalla prima posizione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA