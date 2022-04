F1: Australia; Sainz, sogno vincere prima gara e Mondiale

ROMA, 07 APR - "Vorrei ottenere una vittoria, per il resto vediamo. Continuo a inseguire il mio sogno in Formula 1, che è quello di vincere la prima gara, e poi un campionato. Ma per conquistare un Mondiale, devi prima vincere le gare". In vista del Gp d'Australia il pilota della Ferrari Carlos Sainz fissa i suoi obiettivi a breve e lungo termine in F1. "Non sto dicendo che accadrà - aggiunge lo spagnolo al podcast Beyond the Grid - ma è il pensiero con cui mi addormento tutte le notti e mi sveglio ogni mattina, è un chiodo fisso. Per vincere un campionato, hai bisogno di vittorie e podi costanti, e negli ultimi anni ho dimostrato di poter sfruttare ogni occasione per andare a podio. Per quanto riguarda la vittoria, ho avuto una reale possibilità solo una o due volte e ce l'ho quasi fatta: sono fiducioso, se ho la macchina giusta penso di potermela giocare".

