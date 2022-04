ROMA, 10 APR - Gran Premio d'Australia finito subito dopo i primi giri per la Ferrari di Carlos Sainz in difficoltà fin dal via. Lo spagnolo che partiva con gomme dure dalla nona posizione dopo una qualifica sfortunata è uscita di pista andandosi ad insabbiare. Safety-car in pista con l'altra Ferrari di Leclerc in testa alla gara.

