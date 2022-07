F1: Austria; le prime libere a Verstappen

ROMA, 08 LUG - E' di Max Verstappen il miglior tempo dopo le prime libere del Gp d'Austria di Formula 1, undicesima gara della stagione. Il leader del mondiale in 1'06"302 ha messo la sua Red Bull davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (staccato di 255 millesimi) ed alla Mercedes di George Russell (+0.400). L'ora di prove è stata interrotta da due bandiere rosse: la prima per un guasto alla McLaren di Lando Norris, la seconda per alcuni detriti staccatisi da un cordolo e finiti in pista. Nell'elenco dei tempi seguono Sergio Perez (Red Bull, +0.537), Lewis Hamilton (Mercedes, +0.607), Kevin Magnussen (Haas, +0.663), Carlos Sainz (Ferrari, +0.737), Fernando Alonso (Alpine +0.798) e Mick Schumacher (Haas, +0.944). Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +0.994) chiude i primi 10.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA