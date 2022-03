F1: Bahrain; Leclerc "felice per pole dopo due anni complicati"

ROMA, 19 MAR - "Questa pole è fantastica. Gli ultimi due anni sono stati molto difficili per la squadra ma sapevamo che le nuove regole introdotte quest'anno sarebbero state un'opportunità per noi. Sono molto felice del risultato in una sessione di qualifiche complicata". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo aver conquistato la pole position nel Gp del Bahrain. "Penso che Charles se la meriti - ha detto invece il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, che ha ottenuto il terzo tempo. "Lui è stato in grado di limare alla fine quel decimo in più ma anche io sono soddisfatto - ha aggiunto -. Stavo davvero faticando prima a guidare questa macchina, con mezzo secondo di ritardo nelle prove libere, quindi aver lottato per la pole è un buon segno".

