F1, Belgio: Perez il più veloce nelle terze libere, Sainz è 3/o

ROMA, 27 AGO - La Red Bull di Sergio Perez, con il tempo di 1'45"07, è stata la più veloce delle terze e ultime prove libere del Gran premio del Belgio, in programma domani sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota messicano ha preceduto il compagno di scuderia e campione del mondo in carica, l'olandese Max Verstappen, di 0"137. Terza la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, in ritardo di 0"777. L'altra 'rossa', quella del monegasco Charles Leclerc, dopo essere finita fuori pista senza conseguenze, ha fatto registrare il settimo crono, a 1"073 da Perez. Le qualifiche scatteranno alle ore 16.

