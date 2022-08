ROMA, 28 AGO - Gara neutralizzata nel Gp del Belgio a Spa per un incidente tra Valtteri Bottas (ritirato) e Nicholas Latifi, mentre Lewis Hamilton è già sceso dalla sua Mercedes dopo un contatto con Alonso in cui ha, al secondo giro, ha danneggiato irrimediabilmente la sua vettura. Così il pluricampione del mondo è fuori, mentre in pista c'è la safety car. In testa c'è la Ferrari di Carlos Sainz.

