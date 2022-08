F1: Belgio; Verstappen, è stato un fine settimana fantastico

ROMA, 28 AGO - "E' stato un weekend splendido, che neanche potevo immaginare. Ma vogliamo altri weekend così, dobbiamo continuare": così Max Verstappen al termine del gran premio del Belgio vinto con una rimonta strepitosa. "Zandvoort? Vedremo cosa faremo lì, oggi voglio godermi la giornata - ha aggiunto - Avevamo una macchina piacevole da guidare, riuscivamo a non degradare le gomme. In parte ho fatto la differenza, ero molto contento della macchina e di quanto siamo competitivi. Mi aspetto una Ferrari più competitiva già in Olanda - ha concluso l'olandese - là serve molto più carico. Ma noi ora dobbiamo solo fare punti e chiudere le gare".

