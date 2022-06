F1: Binotto, affidabilità è un tema che ci preoccupa

ROMA, 12 GIU - "Sono due ritiri che ci penalizzano molto, ma come non ci siamo esaltati a inizio stagione, ora non ci lasceremo abbattere". Mattia Binotto, team principal della scuderia Ferrari, parlando a Sky Sport, ha analizzato il doppio ritiro di Carlos Sainz e Charles Leclerc - entrambi per problemi tecnici - durante il GP a Baku. "L'affidabilità è un tema che ci preoccupa - ha aggiunto Binotto - L'incremento di potenza rispetto all'anno scorso è stato enorme. Evidentemente lo stiamo pagando in termini di affidabilità".

