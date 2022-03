F1:Binotto, Ferrari non diversa da Barcellona, non come Mercedes

ROMA, 10 MAR - "La macchina non è molto diversa da quella vista a Barcellona. Di sicuro non come la Mercedes. Abbiamo lavorato sul saltellamento della monoposto, ma la macchina è talmente diversa dal passato che la prima cosa è capirla. Ed è quello che stiamo facendo con il pacchetto attuale". Così il principal della Ferrari Mattia Binotto durante la prima giornata di test della F1 in Bahrain. "Le condizioni sono diverse qui rispetto a Barcellona - ha aggiunto Binotto - ma in generale il calore e la gestione degli avvallamenti in rettilineo sono diversi. Però fa parte del processo di apprendimento capire come adattare la macchina. Imola e il rinnovo in F1? Grandioso, come essere tornati già lì a correre. La pista mi piace, vecchio stile e impegnativa per il pilota. E non vedo l'ora di andare lì con i tifosi".

