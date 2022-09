F1:Binotto, obiettivo Ferrari Mondiale prima del 2026

MONZA, 10 SET - "Sappiamo di avere il supporto del nostro presidente, non abbiamo bisogno di leggerlo sui giornali. Quando esprime supporto in pubblico è più per il pubblico che per il team, che sa bene quanto ci sostenga. Non dobbiamo rassicurare i piloti dopo gli errori del team, perché loro fanno parte della squadra". Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, nella conferenza stampa prima del Gp d'Italia a Monza. "L'obiettivo è senz'altro vincere il Mondiale prima del 2026 - aggiunge - Siamo cresciuti tanto e tornati competitivi, ma consapevoli che ci sono aree dove dobbiamo migliorare e dobbiamo sbagliare di meno".

