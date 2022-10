F1: Binotto, ridicola la penalità inflitta a Leclerc

ROMA, 09 OTT - Mattia Binotto, team principal Ferrari, ha giudicato "ridicola e inaccettabile" la penalità di 5 secondi inflitta a Charles Leclerc, che ha retrocesso il monegasco dal secondo al terzo posto del GP del Giappone, lasciando via libera al secondo titolo piloti per Max Verstappen. Dal taglio di una chicane il ferrarista non avrebbe tratto alcun vantaggio: "Charles era davanti a Perez e lì è rimasto" ha detto Binotto in collegamento con Sky Sport. Inoltre "la penalità è stata decisa in pochi minuti, senza nemmeno sentire i piloti", mentre a Singapore erano occorse quasi tre ore per punire Perez.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA