F1:boom ascolti su Sky, picco oltre quota 1,7 milioni finale Gp

ROMA, 21 MAR - Boom di ascolti per la Formula 1 su Sky Sport nella gara d'esordio del Mondiale 2022, che ha visto il trionfo delle Ferrari con un picco oltre quota 1,7 milioni di telespettatori nelle fasi finali e decisive del Gran Premio sul circuito di Sakhir. In particolare il GP del Bahrain, live dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, ha raccolto 1 milione 592 mila spettatori medi, con il 10,8% di share e 2 milioni 704 mila spettatori unici. Si tratta del secondo Gran Premio più visto dal Mondiale 2020, superato solo dal GP di Baku 2021 che aveva raccolto in media 1 milione 598 mila spettatori. Inoltre, sono stati 2 milioni 227 mila gli spettatori medi (con il 10,1% di share) che hanno visto alle 21.30 la gara in differita su TV8.

