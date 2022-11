F1: Brasile; Magnussen vince qualifiche per gara sprint

ROMA, 11 NOV - Kevin Magnussen con la Haas ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del venerdi' e domani partira' davanti a tutti nella gara Sprint del Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale di F1. Per il danese è la prima pole in carriera. Secondo tempo per Max Verstappen su Red Bull poi Russell e Norris. Quinto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, 10/o Charles Leclerc. Le qualifiche sono state condizionate dalla pioggia. Bandiera rossa durante il Q3 dopo che George Russell con la sua Mercedes è finito sulla ghiaia.

