F1: Circus e Twitter estendono la loro partnership

ROMA, 06 APR - Formula 1© e Twitter hanno annunciato l'estensione della loro partnership sui contenuti e l'ulteriore ampliamento della copertura digitale dedicata ai fan della F1 e agli utenti di tutto il mondo attraverso la piattaforma. Mentre la stagione 2022 di Formula 1 continua con il tanto atteso ritorno del Gran Premio d'Australia™, tifosi e appassionati su twitter saranno portati sempre più nel vivo della pista e del paddock con ancora più highlight. Grazie al rinnovo pluriennale di questo accordo, i fan della F1 vedranno aumentare i videoclip durante i weekend di gara lungo l'arco di tutta la stagione, mostrando una copertura di gara maggiore, interviste, filmati d'archivio e momenti con i loro piloti preferiti su mobile e web. Gli inserzionisti saranno, inoltre, in grado di utilizzare i contenuti più coinvolgenti della Formula 1 attraverso Twitter Amplify, dando loro modo di lanciare video pre-roll branded durante il calendario da record del 2022. La partnership si basa sulla fan base globale e diversificata della F1 su Twitter, che nel 2021 ha generato un volume di oltre 70 milioni di Tweet a livello globale - pari a un aumento del 63% rispetto al 2020. Con oltre 7,5 milioni di follower sulla pagina Twitter ufficiale (@F1), questo sport continua ad attrarre un pubblico giovane e sempre più attivo: il 65% degli utenti che twitta sull'argomento, infatti, ha meno di 35 anni. Inoltre, anche grazie all'ultima stagione - una delle più avvincenti di sempre - sono 2 milioni le donne che si sono unite alla conversazione su Twitter nel 2021. "Siamo davvero entusiasti di estendere la nostra partnership di lunga data con Twitter e di portare alla nostra comunità di F1 su Twitter ancora più contenuti", ha dichiarato Ashwin Desai, Head of Digital Media Rights di F1. "Twitter è la piattaforma su cui si ritrovano i nostri fan per arrivare al cuore dell'azione e il nostro output migliorato contribuirà a generare ancora più conversazioni proprio in occasione della celebrazione di una nuova ed emozionante era per la Formula 1."

