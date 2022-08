F1: dal 2023 GP di Francia esce dal calendario

PARIGI, 25 AGO - Con l'interruzione del contratto iniziato nel 2018 per le gare sul circuito di Castellet, dal 2023 il GP di Francia di Formula 1 esce dal calendario. Lo ha ufficializzato il presidente e amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali, precisando che sono in corso trattative con il promotore del GP di Francia e che l'evento potrebbe in futuro entrare in un sistema di rotazione con altre gare. La Francia, come Belgio e Monaco, non aveva ancora rinnovato la partnership con il mondiale per il 2023. Se gli altri due Gran Premi citati hanno ancora possibilità di essere in calendario, la Francia saluta quindi la F1. Tornato sul circuito del Paul-Ricard in calendario nel 2018, a dieci anni dall'ultima edizione di Magny-Cours, vicino a Nevers, nel centro del Paese, il GP di Francia è il sesto Gran Premio più disputato nella storia della F1 dal 1950 con 62 edizioni. La F1, che ora viene esportata in Arabia Saudita, Miami e l'anno prossimo a Las Vegas, cerca di "bilanciare" le sue gare tra continenti diversi, tra nuovi ingressi ;;e GP "storici".

