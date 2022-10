F1, Giappone: Sainz "Con la pioggia può accadere di tutto"

ROMA, 08 OTT - "Ho effettuato un giro pulito fino all'ultima curva, poi ha avuto un po' pattinamento. Spero che domani le cose vadano bene. Penso che durante il Gran premio arriverà la pioggia, ma non sappiamo quando, e dunque potranno accadere tante cose. Avremo delle opportunità, perché siamo in una bella posizione per lottare contro Verstappen". Così lo spagnolo Carlos Sainz, pilota della Ferrari, parlando a Sky, dopo avere ottenuto il terzo tempo nelle qualifiche del Gp del Giappone di F1.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA