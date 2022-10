F1, Giappone: solo una "reprimenda" per Max, confermata la pole

ROMA, 08 OTT - Il campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, se l'è cavata con una "reprimenda" per l'episodio che lo aveva visto protagonista assieme al collega Lando Norris. La pole position dell'olandese, pertanto, resta confermata e dunque domani Verstappen partirà davanti ai ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz che, nelle qualifiche, sono rimasti attardati per una manciata di millesimi. Verstappen era finito sotto investigazione per una manovra pericolosa ai danni di Norris, pilota della McLaren, nel corso della Q3. L'olandese stava scaldando le ruote e ha rischiato di sbattere fuori pista l'avversario, che si è salvato con una piccola escursione sull'erba. Verstappen rischiava posizioni nella griglia, ma i giudici lo hanno 'salvato'.

