F1: Gp del Belgio in calendario anche il prossimo anno

(ANSA-AFP) - SPA-FRANCORCHAMPS, 28 AGO - Il Gran Premio del Belgio sarà nel calendario del Mondiale di F1 anche nel 2023. Lo ha annunciato il promotore del campionato del mondo, poco prima dell'edizione 2022 della gara sul circuito di Spa-Francorchamps. "La Formula 1 può confermare che il Gran Premio del Belgio sarà presente nel calendario 2023, a seguito di un accordo per estendere la nostra partnership. Ulteriori dettagli sul calendario 2023 saranno annunciati a tempo debito", ha annunciato il gruppo che gestisce la Formula 1 in un breve comunicato stampa. Così, mentre il Gp di Francia scompare dal calendario del 2023, il suo 'vicino' belga rimane ma è solo una 'tregua', perché il contratto è stato rinnovato solo per un'edizione. Per il futuro a lungo termine del Gran Premio del Belgio, continuano invece le discussioni tra i protagonisti, in particolare su una possibile rotazione con altri Gran Premi d'Europa. Ora rimane da capire che fine farà il Gp di Monaco a Montecarlo, perché l'accordo per far svolgere questa gara non è stato ancora rinnovato ma dovrebbe essere in calendario. Il Ceo di Formula 1 Stefano Domenicali ha spiegato mercoledì scorso che "vorremmo mettere in atto una sorta di rotazione che permetta a tutti di far parte del calendario". "Ci sono consorzi e località - aveva aggiunto - che stanno discutendo tra di loro per sottoporci una proposta". Di fronte al crescente interesse per la F1 da parte di gruppi finanziari e investitori rappresentati dai nuovi arrivati nel campionato (Arabia Saudita, Miami, Las Vegas il prossimo anno), "la storia non basta", ha spiegato Domenicali. Nella lista dei Gran Premi di F1 più disputati nel campionato del mondo dal 1950 a oggi, il GP del Belgio è al quarto posto con la 67/a edizione che si sta svolgendo oggi. (ANSA-AFP).

