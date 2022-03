F1: Haas annuncia Magnussen, torna al posto di Mazepin

ROMA, 09 MAR - Il team Haas ha ingaggiato Kevin Magnussen come pilota nel mondiale Formula 1 2022 al fianco di Mick Schumacher. Il 29enne danese, che ha firmato un contratto pluriennale, guiderà per la prima volta la VF-22 nei test ufficiali previsti da domani a sabato in Bahrain, unendosi al tedesco e al collaudatore Pietro Fittipaldi. Magnussen era stato alla Haas tra il 2017 e il 2020 dopo le esperienze alla McLaren e alla Renault, lasciando poi il volante a Nikita Mazepin nella scorsa stagione. Il licenziamento del russo dopo la rottura del contratto col suo sponsors, Uralkali, ha portato al ritorno del danese. "Kevin è stata una decisione semplice per noi - ha spiegato il team principal, Guenther Steiner - Cercavamo un pilota che potesse portare valore alla squadra, per non parlare della grande esperienza in Formula 1, e la sua immediata disponibilità ci permetterà di utilizzarlo già nei test". "Sono stato molto sorpreso, ma ugualmente molto entusiasta di ricevere la chiamata dal team - ha dichiarato Magnussen - Guardavo in una direzione diversa per i miei impegni per il 2022 ma l'opportunità di tornare in Formula 1, e con una squadra che conosco molto bene, era semplicemente troppo allettante. Devo ringraziare sia Peugeot sia Chip Ganassi Racing per avermi liberato subito. Non vedo l'ora di tornare al volante di una vettura di Formula 1 in Bahrain".

