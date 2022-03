F1: Hamilton cambia nome, aggiungerà quello della madre

(ANSA-AFP) - DUBAI, 14 MAR - Lewis Hamilton, cambierà il nome, o meglio, aggiungerà il cognome della madre, Carmen Larbalestier, al suo. Lo ha rivelato lo stesso pilota britannico a Dubai. "Mia madre si chiama Larbalestier e sto per aggiungere il suo nome al mio", ha detto Hamilton parlando al Dubai World Expo. Il cambio avverrà "presto", ha aggiunto il 37enne che dovrebbe correre sotto il nome di Hamilton-Larbalestier. "Non ho mai capito del tutto il fatto che la donna quando si sposa perda il cognome - ha spiegato Hamilton - Per questo voglio che il cognome di mia madre appaia in futuro con Hamilton". Il sette volte campione del mondo ha detto che il cambio di nome era "in corso" ma non sarebbe avvenuto fino al primo Gran Premio della stagione in Bahrain. Lewis Hamilton ha trascorso parte della sua infanzia con sua madre, dopo il divorzio dei suoi genitori (ANSA-AFP).

