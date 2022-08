F1: Hamilton, il gap con gli avversari sta diminuendo

ROMA, 25 AGO - "Siamo migliorati con costanza nelle ultime gare, il team ha fatto dei grandi passi avanti. La macchina sta migliorando. Le ultime corse sono state una iniezioni di fiducia. Il gap sta diminuendo". Lewis Hamilton si è mostrato ottimista sulla possibilità di cogliere in Olanda la prima vittoria della stagione in F1. Il campione della Mercedes ha poi raccontato dove ha trascorso la pausa estiva del mondale: "Volevo visitare l'Africa più di ogni altro luogo. E' stata magnifica l'accoglienza che ho ricevuto. E' un'esperienza che ti riporta alla realtà, vedere come la gente può vivere con nulla, affrontando la vita quotidiana senza i comfort della vita che conosciamo noi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA