F1: Hamilton, non dare più spazio a manifestazioni razzismo

ROMA, 30 GIU - "Ho spesso subito manifestazioni di razzismo, critiche o negatività. E spesso anche discriminazioni subdole. Ma guardo al quadro complessivo e non capisco perché si continua a dare spazio a chi la F1 non la rappresenta più". Così il campione della Mercedes Lewis Hamilton, nella conferenza stampa a Silverstone, è tornato sul commento dell'ex campione del mondo Nelson Piquet, che analizzando il contatto tra lui e Max Verstappen nella scorsa edizione del Gp di Gran Bretagna, l'aveva definito 'negrito'. Ieri lo stesso Piquet si era scusato, ma senza evitare critiche venute dalla Formula 1, dalla Fia e da tanti piloti. "Sono grato a tutti quelli che nella Formula 1 mi hanno manifestato il loro sostegno - ha aggiunto Hamilton -. Le sfida che abbiamo davanti sono ancora tante. Una F1 che guarda al Sud Africa, ad esempio. E dobbiamo dare ai giovani una piattaforma diversa. E non è solo una questione di una sola persona. La reazione è stata istintiva e pronta, ma bisogna davvero cominciare ad agire. Non si dovrebbe dare spazio a queste persone". "Siamo tutti uguali, dobbiamo unire le persone - ha proseguito Hamilton -. Sono qui, ancora forte, concentrato sul mio lavoro. E spingo per la diversità e l'inclusione in questo sport, per firmare un documento che manifesti un impegno concreto. Spero che un primo passo sia stato compiuto. Però ho bisogno di aiuto da parte di tutti".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA