F1: Hamilton, quest'anno sarò più aggressivo

SAKHIR, 18 MAR - "Quest'anno sarò un pilota più aggressivo", ha promesso Lewis Hamilton, alla vigilia del primo Gran Premio della stagione di Formula 1, in Bahrain. Interpellato in conferenza stampa sull'atteggiamento che adotterà nei confronti del rivale olandese Max Verstappen (Red Bull), noto per il suo stile aggressivo, il 37enne della Mercedes, alla ricerca dell'ottavo titolo mondiale, ha fatto trascorrere qualche attimo prima di rispondere, come per accrescere la suspense.

