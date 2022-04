F1: Imola; Horner, Red Bull non prevede molti aggiornamenti

ROMA, 18 APR - "Non direi che abbiamo in programma un esteso pacchetto di aggiornamenti anche perché non c'è tanto tempo per valutare effettivamente se le novità funzionano o no dato che dopo soltanto una sessione di prove libere saremo già in qualifica". Così il team principal della Red Bull, Christian Horner, in vista del Gp di Imola dove tornerà la formula della gara Sprint con qualifiche al venerdì. "Abbiamo indirizzato in maniera efficace il lavoro di sviluppo con i dati raccolti nelle prime gare e - aggiunge Horner come riporta racingnews365.com - porteremo in pista di gara in gara quello che stiamo preparando".

