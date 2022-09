MILANO, 10 SET - Cambio di pilota per la Williams a pochi minuti dalla FP3 del Gran Premio d'Italia a Monza. Alex Albon non potrà gareggiare per un attacco di appendicite e sarà sostituito dal debuttante Nyck De Vries, ex campione della Formula2 e Formula E. "Alex sta bene - scrive la scuderia inglese - e gli auguriamo una pronta guarigione".

