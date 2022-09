F1:Italia;Leclerc,non è una pista che si addice totalmente a noi

ROMA, 08 SET - "Non è una pista che si addice totalmente a noi, ma abbiamo visto sorprese positve e negatove finora. Vedremo...". Charles Leclerc prevede un Gran Premio "difficile per la Ferrari" a Monza nel gp d'Italia dove "prevediamo una Red Bull molto forte". "Ho una pessima memoria - aggiunge Leclerc parlando del centenario di Monza - non ricordo la mia prima volta in assoluto a Monza ma mi è sempre piaciuta". Il giallo accanto al rosso Ferrari? "Per una volta non sono in rosso ma in giallo per celebrare i 75 anni della Ferrari. La settimana di Monza è sempre impegnativa, è folle, siamo stati a Milano in un bagno di folla e ci hanno fatto stare a casa. Il giallo? E' un po' strano vedermi cos', ma è bello per una gara sola".

