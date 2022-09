F1: Italia; Verstappen sfida Leclerc, sarà bella battaglia

MILANO, 10 SET - "Domani sarà una bella battaglia". Max Verstappen, accolto da parecchi fischi del pubblico di Monza al termine delle qualifiche, promette una rimonta domani nel Gran Premio d'Italia. "Finora per noi è un buon weekend - spiega il pilota della RedBull -, siamo vicini alla vetta ma abbiamo scelto un assetto con più carico aerodinamico che dovrebbe favorirci in gara". Il campione del Mondo, che ha chiuso le qualifiche da secondo dietro solo Leclerc, partirà dal quarto posto dopo la penalità per aver cambiato il motore endotermico.

