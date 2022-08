F1: Leclerc, dobbiamo pensare ad una gara per volta

ROMA, 25 AGO - "Dobbiamo pensare ad una gara per volta, coglieremo ogni possibilità. Credo ancora nel campionato, sarà difficile, ma ci crederò fino alla fine". Alla vigilia della gara in Belgio Charles Leclerc non si lascia scoraggiare dagli 80 punti che lo separano dal leader del mondiale pioti, Max Verstappen, e promette: "Farò del mio meglio". "Spa è una pista speciale per me, per ogni pilota la prima vittoria in F1 lo è. E io l'ho ottenuta qui. Ho sempre amato questo circuito" ha aggiunto in conferenza stampa il ferrarista.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA