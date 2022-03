F1: Leclerc e Sainz in coro, obiettivo Ferrari è vincere subito

ROMA, 17 MAR - "Vogliamo vincere già da questo primo weekend", dicono in coro i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, intervistati in esclusiva da Sky Sport a pochi giorni dalla prima gara della F1, in Baharain. "C'è tanta voglia di andare in pista e tanta adrenalina" ha assicurato il monegasco. "Faremo di tutto per ripagare il sostegno dei tifosi" è la promessa di Sainz, che ha raccontato anche le impressioni assorbite nei test: "Siamo stati costanti, senza problemi. La macchina è solida e abbiamo imparato tantissimo in quesi sei giorni, sfruttando al meglio il tempo". "Contava fare più giri possibile nei test e non abbiamo avuto problemi - ha confermato Leclerc - Ci sono i saltellamenti che non abbiamo risolto, ma la cosa è migliorata. Finora tutto bene". "Neanche io, come Binotto (team principal Ferrari, ndr), firmo per un secondo posto. C'è ottimismo perché so quanto abbiamo lavorato per stare davanti e lottare" ha aggiunto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA