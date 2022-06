ROMA, 11 GIU - Charles Leclerc partirà in pole position nel gran premio dell'Azerbaigian, ottava prova del mondiale di formula uno in programma domani. Con il tempo di 1' 41"359 il monegasco della Ferrari ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez. Terzo tempo e seconda fila per Max Verstappen, quarto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz.

