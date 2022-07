F1: Leclerc "per niente contento, ne parleremo nel team"

ROMA, 31 LUG - "Oggi non sono certo contento, per niente. Ne parleremo nel team". Così Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto con la Ferrari nel Gp d'Ungheria. "Nel primo stint la macchina andava bene con le gomme medie, nel secondo (sempre con le medie, ndr) andava sempre bene e volevo tirare il più a lungo possibile - ha proseguito il pilota monegasco -. Poi abbiamo preso la decisione di andare sulle hard e abbiano perso tantissimo tempo. Ne parleremo con la squadra, per migliorare, non è il momento per parlarne qui. Finora la stagione è stata in altalena, ma non vedo l'ora di ricominciare".

