F1: Leclerc ricorda padre morto 5 anni fa'fatto di tutto per me'

ROMA, 20 GIU - Nel giorno che segna i cinque anni dalla morte di suo padre Hervé, Charles Leclerc lo ricorda con un toccante messaggio su twitter ed una stupenda foto di famiglia allegata: "Mio padre ha fatto di tutto per me per arrivare dove sono oggi - scrive il pilota monegasco della Ferrari - Faceva sempre di tutto per regalare a tutti un sorriso e per rendere felice la nostra famiglia. Da 5 anni non ci sei più e mi manchi ogni giorno. Sei stato il miglior padre che potessi desiderare, ti voglio bene". Resta leggendaria, nella carriera di Leclerc, la vittoria ottenuta nella Feature Race di Formula 2 a Baku nel 2017, a soli quattro giorni dalla morte dell'amato genitore.

