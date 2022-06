F1: Lgbt 'pride month', e stella Mercedes diventa arcobaleno

ROMA, 09 GIU - Giugno è, in tutto il mondo, il 'mese dell'orgoglio' della comunita' Lgbt, e la Mercedes fa sapere che la stella, suo simbolo da sempre, sulle vetture di Lewis Hamilton e George Russell diventa arcobaleno. Così a Baku in questo fine settimana, così come a seguire in Canada e a Silverstone, il team delle 'frecce d'argento' sosterrà la comunità Lgbtq+ facendo correre le proprie auto col logo dipinto coi colori dell'inclusione e dell'orgoglio di tutti i generi e di ogni orientamento sessuale. La "Pride Star" apparirà sul muso di entrambe le vetture di Lewis Hamilton e di George Russell così come sui lori caschi (oltre che in uno spazio online dedicato nel mese di giugno) per aumentare "la consapevolezza del mese del Pride e di ciò che rappresenta", è scritto in una nota della scuderia. La squadra anglo-tedesca capitanata dal 7 volte campione del mondo Hamilton è stata tra le prime a portare avanti iniziative per una maggiore inclusione e diversità anche negli sport dei motori.

